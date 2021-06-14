Роспотребнадзор исключил возможность заболеть COVID-19 из-за вакцины

Москва, 14 июня. Привитый от COVID-19 пациент может заразиться коронавирусом, однако не из-за самой вакцины. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Медики фиксировали случаи, когда вакцинированные пациенты заболевали COVID-19. Однако такое происходит редко и не связано с самой вакциной. При появлении симптомов, включая ОРВИ, привитым пациентам необходимо обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест, уточнили в ведомстве.

Сама по себе вакцина не может показать положительный результат ПЦР-теста, передает RT. Это связано с тем, что в ходе тестирования проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Вакцинация большинства граждан позволит достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в России уже осенью. Об этом ранее рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора.