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Роспотребнадзор исключил возможность заболеть COVID-19 из-за вакцины

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Общество
Роспотребнадзор исключил возможность заболеть COVID-19 из-за вакцины
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Москва, 14 июня. Привитый от COVID-19 пациент может заразиться коронавирусом, однако не из-за самой вакцины. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Медики фиксировали случаи, когда вакцинированные пациенты заболевали COVID-19. Однако такое происходит редко и не связано с самой вакциной. При появлении симптомов, включая ОРВИ, привитым пациентам необходимо обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест, уточнили в ведомстве.

Сама по себе вакцина не может показать положительный результат ПЦР-теста, передает RT. Это связано с тем, что в ходе тестирования проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Вакцинация большинства граждан позволит достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в России уже осенью. Об этом ранее рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора.

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роспотребнадзор вакцинация коронавирус
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