«Круэлла» стала лидером российского проката в за прошедший уикенд

Москва, 14 июня. Криминальная комедия Крэйга Гиллесли «Круэлла» собрала в российском прокате 148,4 млн рублей с 10 по 13 июня. Данные об этом предоставил портал kinobusiness.com.

Премьерный показ состоялся 28 мая. Роль главной героини исполнила американская актриса Эмма Стоун, известная по своим работам в фильмах «Прислуга» и «Ла-Ла Ленд».

В основе сюжета заложена история мошенницы по имени Эстелла, которая стремится сделать себе карьеру в мире моды. В итоге образ молодой девушки трансформируется в безжалостную Круэллу, одержимую стилем.

Автор саундтрека к фильму Флоренс Уэлч сравнила с себя с главной героиней и поделилась мнением о кинокартине. Она сказала, что образ Круэллы напоминает ей саму себя в 20 лет.