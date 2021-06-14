Облепиху назвали одной из полезных добавок к чаю

Москва, 14 июня. Чай может оказывать успокаивающее и расслабляющее воздействие на нервную систему. Однако любой напиток можно сделать еще полезнее с помощью добавок.

Ягоды облепихи содержат в себе витамины практически любой группы. Кроме того, в составе имеются железо и марганец, необходимые для человеческого организма. С помощью облепихи можно сделать чай более насыщенным.

Лимон является самой распространенной добавкой к чаю. В нем содержится витамин С, который способен бороться с различными инфекциями.

Наконец, полезной добавкой являются цитрусовые корочки. Для чайной церемонии можно засушить корочки апельсинов, лимонов и прочих фруктов. Напиток при добавлении этого компонента станет ароматнее и вкуснее.

Однако летом от употребления в большом количестве полезного и приятного чая лучше отказаться. В жаркое время года нужно пить много воды и ограничить количество других напитков.