Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 03:37
03:32
Общество
Российские вакцины от COVID-19 безопасны для мужского и женского здоровья
03:29
Спорт
Главный тренер «Спартака» Руй Витория приехал в Москву
03:29
Экономика
Стоимость биткоина выросла больше чем на 10%
03:28
Политика
Общее количество ядерных боеголовок в 2020 году сократилось
03:23
Общество
Роспотребнадзор: молодые пациенты легче переносят новые штаммы коронавируса
03:12
Происшествия
Американец с пистолетом ночью поймал голого незнакомца в душе
03:11
Спорт
Гном Гномыч стал самым популярным фигуристом в Instagram
03:02
Политика
Псаки заявила о полувековой подготовке Байдена ко встрече с Путиным
02:58
Происшествия
Украинский вор-интеллектуал был пойман пьяным за книгой по саморазвитию
02:48
Общество
Пренебрежение сном может негативно сказаться на фигуре
Все новости

Облепиху назвали одной из полезных добавок к чаю

  /   Обновлено: 14 июня 2021 03:00
Общество
Облепиху назвали одной из полезных добавок к чаю
pixabay.com  /  congerdesign

Москва, 14 июня. Чай может оказывать успокаивающее и расслабляющее воздействие на нервную систему. Однако любой напиток можно сделать еще полезнее с помощью добавок.

Ягоды облепихи содержат в себе витамины практически любой группы. Кроме того, в составе имеются железо и марганец, необходимые для человеческого организма. С помощью облепихи можно сделать чай более насыщенным.

Лимон является самой распространенной добавкой к чаю. В нем содержится витамин С, который способен бороться с различными инфекциями.

Наконец, полезной добавкой являются цитрусовые корочки. Для чайной церемонии можно засушить корочки апельсинов, лимонов и прочих фруктов. Напиток при добавлении этого компонента станет ароматнее и вкуснее.

Однако летом от употребления в большом количестве полезного и приятного чая лучше отказаться. В жаркое время года нужно пить много воды и ограничить количество других напитков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Облепиху назвали одной из полезных добавок к чаю
чай облепиха добавки
Комментировать
Эксклюзив
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 115848 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 82136 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 63274 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 58536 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 33012 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru