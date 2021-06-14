Сборная Бразилии разгромила Венесуэлу в матче — открытии Кубка Америки

Бразилиа, 14 июня. Подопечные Тите начали защиту титула на Кубке Америки с разгромной победы над командой Венесуэлы со счетом 3:0.

Счет во встрече был открыт на 23-й минуте благодаря голу защитника «Пари Сен-Жермен» Маркиньоса. Второй отрезок матча начался с пенальти в ворота Венесуэлы, который мастерски реализовал капитан бразильской сборной Неймар. Итоговый разгром в концовке игры оформил форвард «Фламенго» Габриэл Барбоза.

Таким образом, «селесао» набирают первые три очка на групповом этапе Кубка Америки. Бразилия следующий матч на турнире проведет 18 июня против сборной Перу, а Венесуэла, в свою очередь, сразится с командой Колумбии.

Ранее сборная Нидерландов обыграла Украину в стартовом матче Евро-2020. Подопечные Франка Де Бура смогли сломить сопротивление украинской команды и одержали победу со счетом 3:2. В составе победителей забили Вейналдум, Вегхорст и Дюмфрис.