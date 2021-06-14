Зеленский попытался оправдать поражение сборной Украины на Евро-2020

Киев, 14 июня. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал эмоциональный комментарий о поражении украинских футболистов в первом матче на Евро-2020.

На своей странице в соцсети Twitter Зеленский попытался оправдать проигрыш сборной своей страны, заявив, что это была «очень сильная игра». Украинские футболисты, по его словам, боролись до последнего. Президент считает, что в оставшихся двух матчах группового этапа команде может улыбнуться удача.

«Каждый украинец был с вами сегодня и будет дальше. А дальше — важные две игры и победа!» — подчеркнул Зеленский.

Сборная Украины, по данным RT, проиграла в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу команды Нидерландов.