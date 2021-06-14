Квадратные голуби «поселятся» на улице Дзержинского в Смоленске

Смоленск, 14 июня. Жители Смоленска в скором времени смогут наблюдать новый арт-объект в центре города на улице Дзержинского. Местные дизайнеры решили декорировать ящики связи в голубей.

Уличное произведение искусства можно будет наблюдать в центре города, напротив здания УМВД России по Смоленской области. Создатели задумки планируют уведомить жителей города о покраске ящиков афишей. Благодаря этому каждый желающий сможет стать свидетелем процесса разработки квадратных голубей.

Также новый арт-объект появился в центре Ставрополя в честь всероссийской акции «Граффити Победы». Художником стала активистка Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Анна Зарочинцева.