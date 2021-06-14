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Репа возглавила список самых полезных овощей

Общество
Репа возглавила список самых полезных овощей
pixabay.com

Москва, 14 июня. Употребление минимум пяти порций овощей и фруктов в день способствует улучшению здоровья человека. Прежде всего в рацион стоит включить репу, брокколи и тыкву.

Витаминный состав репы включает в себя глюкорафанин, который борется с раковыми клетками, препятствуя развитию болезни. Корнеплод улучшает пищеварение и облегчает суставные боли. Этот овощ способен стимулировать работу кишечника и оказывать противовоспалительный эффект.

Специалисты при этом советуют не забывать о брокколи, обогащенной большим количеством полезных элементов. Она улучшает зрение, укрепляет кости и очищает организм. Также рекомендуется включать в рацион тыкву. Она снижает последствия окислительного стресса и обладает желчегонным действием.

Кроме этого, для поддержания здоровья нужно ответственно подходить к выбору продуктов в магазине. Диетолог Наталья Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания.

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