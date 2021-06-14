Пушков: США обеспокоены сближением России и Китая

Вашингтон, 14 июня. США выразили обеспокоенность в связи со сближением России и Китая, однако никак не могут этому помешать. Об этом в своих соцсетях написал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

США попали в сети собственной политики двойной враждебности по отношению к России и Китаю. Москва и Пекин отрицают гегемонию Соединенных Штатов в современном мире, поэтому оказались в списке противников Вашингтона. Нападки американской стороны, по сути, и стали рывком для усиления сотрудничества РФ и КНР во всех сферах, заявил Пушков.

У президента США Джо Байдена в арсенале нет средств для разрушения этого тандема. Примитивная политика санкций в адрес России не приносит результатов, а создать с Китаем «Большую двойку» (G2) не получится, так как это подрывает авторитет Соединенных Штатов на мировой арене. Поэтому, по мнению Пушкова, Вашингтону остается лишь наблюдать за сменой расстановки сил в международном сообществе.

В Конгрессе США около 20 лет действует комиссия, которая оценивает американо-китайские отношения. По ее мнению, на данный момент Пекин является главной угрозой для Вашингтона.