Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 02:06
02:03
Спорт
Сборная Бразилии разгромила Венесуэлу в матче-открытия Кубка Америки
02:02
Спорт
Зеленский попытался оправдать поражение сборной Украины на Евро-2020
02:00
Политика
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
01:57
Политика
Байден намерен затронуть тему встречи с Путиным на саммите НАТО
01:46
Общество
Квадратные голуби «поселятся» на улице Дзержинского в Смоленске
01:43
Общество
Учения для добровольных спасателей прошли в Ломоносовском районе Ленобласти
01:42
Общество
Репа возглавила список самых полезных овощей
01:26
Политика
Пушков: США обеспокоены сближением России и Китая
01:23
Общество
Полет аэронавтов в рамках чемпионата России был отменен из-за облачности
01:22
Спорт
«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл первый матч у «Тампы-Бэй» в полуфинале Кубка Стэнли
Все новости

Полет аэронавтов в рамках чемпионата России был отменен из-за облачности

Общество
Полет аэронавтов в рамках чемпионата России был отменен из-за облачности
pixabay.com

Великие Луки, 14 июня. Вечерний полет чемпионата России по воздухоплаванию в Великих Луках пришлось отменить из-за непригодных метеоусловий. Об этом объявили на брифинге в предполагаемой точке старта.

В метеослужбе заявили, что фронтальная облачность уже миновала. Специалисты предполагали, что образуется «окно на несколько часов» до прихода темного времени суток. Однако после выпадения осадков образовалась некая «слоистая облачность с небольшими окнами».

«Поэтому складываются неблагоприятные условия для полета», — подытожил метеоролог.

Тем временем во всем мире празднуют начало долгожданного чемпионата Европы по футболу. Евро-2020 пройдет сразу в нескольких странах и городах, в том числе – в Санкт-Петербурге. По мнению известного советского футболиста и тренера Валерия Газзаева, Петербург превращается в европейскую футбольную столицу.

.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Полет аэронавтов в рамках чемпионата России был отменен из-за облачности
чемпионат россии великие луки воздухоплавание
Комментировать
Эксклюзив
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 115486 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 82019 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 63156 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 57860 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 32795 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru