Великие Луки, 14 июня. Вечерний полет чемпионата России по воздухоплаванию в Великих Луках пришлось отменить из-за непригодных метеоусловий. Об этом объявили на брифинге в предполагаемой точке старта.

В метеослужбе заявили, что фронтальная облачность уже миновала. Специалисты предполагали, что образуется «окно на несколько часов» до прихода темного времени суток. Однако после выпадения осадков образовалась некая «слоистая облачность с небольшими окнами».

«Поэтому складываются неблагоприятные условия для полета», — подытожил метеоролог.

Тем временем во всем мире празднуют начало долгожданного чемпионата Европы по футболу. Евро-2020 пройдет сразу в нескольких странах и городах, в том числе – в Санкт-Петербурге. По мнению известного советского футболиста и тренера Валерия Газзаева, Петербург превращается в европейскую футбольную столицу.

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