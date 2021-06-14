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«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл первый матч у «Тампы-Бэй» в полуфинале Кубка Стэнли
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«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл первый матч у «Тампы-Бэй» в полуфинале Кубка Стэнли

Спорт
«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл первый матч у «Тампы-Бэй» в полуфинале Кубка Стэнли
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Флорида, 14 июня. «Айлендерс» одержали первую победу в полуфинальной серии против «Тампы» со счетом 2:1. Голкипер «островитян» отразил 30 бросков по своим воротам.

«Нью-Йорк Айлендерс» перед серией все эксперты считали аутсайдером пары против «Лайтнинг», однако подопечным Барри Тротца удалось сходу удивить Никиту Кучерова и компанию. Первый период прошел в равной борьбе, болельщики увидели заброшенную шайбу уже во втором отрезке матча. Нападающий «Айлендерс» Мэттью Барзал вывел «островитян» вперед.

В третьей двадцатиминутке преимущество гостей удвоил защитник Райан Пулок. «Тампа» смогла пробить Сорокина только в самой концовке встречи. На последней минуте Брейден Поинт помешал Сорокину оформить первый «сухой» матч в плей-офф НХЛ. Таким образом, «Айлендерс» выигрывают со счетом 2:1 и забирают преимущество домашнего льда в этой серии.

Ранее стало известно, что ИИХФ утвердила единые правила игры в хоккей для всех мировых лиг. Их разработкой занималась рабочая группа, в которую вошли, в том числе представители профессиональных лиг Европы и Северной Америки и управления судейства ФХР.

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хоккей нью-йорк нхл тампа-бэй
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