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Ограничительные меры США на рублевый российский госдолг вступают в силу

Экономика
Ограничительные меры США на рублевый российский госдолг вступают в силу
pixabay.com

Вашингтон, 14 июня. Запрет американским финансовым организациям на покупку новых российских рублевых гособлигаций вступил в законную силу с сегодняшнего дня.

Решение о введении пакета ограничительных мер было объявлено еще в середине апреля. В то же время финансовым учреждениям открыта возможность покупать российские госбонды на вторичном рынке.

Фактически, новые санкции являются расширением принятого в 2019 году пакета на закупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах, которые устраивает Минфин России. Ведомство сообщило, что после 14 июня будут размещаться только новые выпуски ОФЗ. Доразмещение прежних серий гособлигаций прекратится.

Ранее политолог Сергей Михеев рассказал о скрытых опасностях продолжения санкционного давления Вашингтона на российский проект «Северный поток — 2». По его словам, под удар попадет не только Российская Федерация, но и Германия.

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санкции сша офз
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