Четырехдневная рабочая неделя стартовала в России

Москва, 14 июня. Рабочая неделя в России начинается с нерабочего понедельника. Граждане будут работать всего четыре дня с 15 по 18 июня включительно.

Такой график связан со Днем России, который празднуется 12 июня. В этом году он выпал на нерабочую субботу, в связи с чем выходной было решено перенести на понедельник, 14 июня. Выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно.

Однако в Москве нерабочими станут дни с 15 по 20 июня. Соответствующий указ ранее подписал столичный мэр Сергей Собянин из-за угрозы распространения коронавируса. Вместе с этим в городе действует ряд ограничений, передает RT.