Дубаи, 14 июня. Употребление шпината способствует улучшению здоровья организма. Листья растения укрепляют иммунную систему человека.

Многочисленные исследования по выявлению полезных свойств шпината были проведены учеными из Объединенных Арабских Эмиратов. По их мнению, продукт укрепляет кости и снижает артериальное давление, передает Al Arabiya.

Кроме того, эти зеленые листья обогащены питательными веществами и витаминами, что способствует укреплению иммунитета и здоровья человека, передает The Times. При этом введение растения в ежедневный рацион снижает риск развития психических заболеваний у пенсионеров.

Для поддержания здоровья также стоит употреблять жирную рыбу, квашеную капусту и чайный гриб. Такие продукты способны снизить риск развития депрессии и наладить эмоциональное состояние человека.