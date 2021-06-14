Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 02:06
02:03
Спорт
Сборная Бразилии разгромила Венесуэлу в матче-открытия Кубка Америки
02:02
Спорт
Зеленский попытался оправдать поражение сборной Украины на Евро-2020
02:00
Политика
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
01:57
Политика
Байден намерен затронуть тему встречи с Путиным на саммите НАТО
01:46
Общество
Квадратные голуби «поселятся» на улице Дзержинского в Смоленске
01:43
Общество
Учения для добровольных спасателей прошли в Ломоносовском районе Ленобласти
01:42
Общество
Репа возглавила список самых полезных овощей
01:26
Политика
Пушков: США обеспокоены сближением России и Китая
01:23
Общество
Полет аэронавтов в рамках чемпионата России был отменен из-за облачности
01:22
Спорт
«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл первый матч у «Тампы-Бэй» в полуфинале Кубка Стэнли
Все новости

Листья шпината способны укрепить здоровье и иммунитет

Общество
Листья шпината способны укрепить здоровье и иммунитет
pixabay.com

Дубаи, 14 июня. Употребление шпината способствует улучшению здоровья организма. Листья растения укрепляют иммунную систему человека.

Многочисленные исследования по выявлению полезных свойств шпината были проведены учеными из Объединенных Арабских Эмиратов. По их мнению, продукт укрепляет кости и снижает артериальное давление, передает Al Arabiya.

Кроме того, эти зеленые листья обогащены питательными веществами и витаминами, что способствует укреплению иммунитета и здоровья человека, передает The Times. При этом введение растения в ежедневный рацион снижает риск развития психических заболеваний у пенсионеров.

Для поддержания здоровья также стоит употреблять жирную рыбу, квашеную капусту и чайный гриб. Такие продукты способны снизить риск развития депрессии и наладить эмоциональное состояние человека.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Листья шпината способны укрепить здоровье и иммунитет
здоровье питание шпинат
Комментировать
Эксклюзив
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 115486 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 82019 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 63156 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 57860 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 32795 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru