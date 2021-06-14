Украинские власти поделились ожиданиями от предстоящей встречи Путина и Байдена

Киев, 14 июня. Американский лидер Джо Байден должен объявить президенту РФ Владимиру Путину, что солидарен с Киевом. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинская сторона ожидает, что Байден открыто поддержит президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, по словам Кулебы, глава Белого дома должен сделать все, чтобы восстановить «суверенитет» и «территориальную целостность» Украины.

«Если Россия поймет, что США всерьез имеют это в виду, то она будет играть более конструктивную роль и будет делать больше уступок. США могут внести существенный вклад в мирный процесс между Украиной и Россией», — сказал Кулеба.

Встреча двух лидеров пройдет на территории Женевы 16 июня. Власти города назвали переговоры на таком высоком уровне историческим событием.