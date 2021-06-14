Тамбовские аграрии активно закупают сельскохозяйственную технику

Тамбов, 14 июня. Аграрии Тамбовщины в текущем году закупили 191 трактор, 70 зерноуборочных комбайнов, порядка 500 опрыскивателей и другую сельскохозяйственную технику.

Вопрос поставки всего необходимого Минсельхоз держит на контроле. Обновление техники помогает увеличить обороты производства и сократить расходы фермеров на запчасти. Сейчас в Тамбовской области насчитывается примерно 8,5 тысяч тракторов и более трех тысяч зерноуборочных комбайнов. Поставки техники продолжаются.

Ранее на рынок агропромышленного сектора в РФ вышла «Русская аграрная компания». Она займется инвестициями и разработкой новейших проектов в области сельского хозяйства.