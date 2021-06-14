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Пушков назвал «сигналом» появление американского эсминца в Черном море

  /   Обновлено: 14 июня 2021 00:56
Политика
Пушков назвал «сигналом» появление американского эсминца в Черном море
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 14 июня. США пытаются дать «жесткий сигнал» России, отправляя свой эсминец в Черное море. Такое мнение высказал член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор обратил внимание, что эсминец Laboon ВМС США появился в водах Черного моря за три дня до саммита в Женеве. Таким образом Вашингтон пытается оказать моральную поддержку своему президенту Джо Байдену перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, написал Пушков в своем Twitter.

Американский корабль зашел черноморскую акваторию 11 июня. Эсминец Laboon способен вмещать на борту свыше 50 крылатых ракет. За его действиями пристально следят военные Черноморского флота РФ.

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черное море пушков эсминец сша
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