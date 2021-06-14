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Элитная квартира с цветными скульптурами выставлена на продажу в Омске

Экономика
Элитная квартира с цветными скульптурами выставлена на продажу в Омске
pixabay.com

Омск, 14 июня. Владелица элитного жилья в Омске на Иртышской набережной продает свою трехкомнатную квартиру вместе с мебелью за 17 миллионов рублей.

Объявление о продаже появилось на портале «МЛСН». Элитный дом «Золотой зуб» был построен в 1996 году. Площадь продаваемой квартиры составляет 135 квадратных метров.

Однако главной особенностью недвижимости является наличие пианино, необычной мебели и скульптур. Также в квартире расположен настоящий арт-объект в виде маски-кресла.

Многие жители России мечтают приобрести квартиру своей мечты. Специалисты оценили тенденции на жилищном рынке страны и поделились советом, как действовать этим летом.

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омск продажа недвижимость скульптура
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