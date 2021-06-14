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Макрона считают инициатором тяжелейшего кризиса во Франции

Политика
Макрона считают инициатором тяжелейшего кризиса во Франции
Global Look Press  /  © L.Urman / Keystone Press Agency

Париж, 14 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон получил публичную пощечину во время встречи с гражданами. Это событие может быть отражением недовольства населения ситуацией внутри страны.

Одной из главных проблем государства считают наплыв мигрантов. В последние месяцы во Франции активно действует движение гражданского сопротивления. Молодой человек, ударивший президента по лицу, назвал Макрона символом упадка страны и заявил, что не раскаивается в своем поступке, передает «Звезда».

Французские силовики полтора месяца назад опубликовали три открытых письма, в которых призвали власти остановить насилие в стране. До этого 20 отставных генералов предупредили главу государства об угрозе начала гражданской войны, но Макрон проигнорировал эти заявления.

«Я думаю американцы хотят изменить менталитет французов на американский манер. США насаждают политику уничтожения культуры, вы должны знать это. И вот вы на пороге уничтожения культуры», — заявил один из авторов письма, бывший офицер жандармерии Жан-Пьер Фабр-Бернадак.

Французы ранее указали на слабость Эммануэля Макрона после постыдной пощечины. Они провели параллель с президентом России Владимиром Путиным, с которым подобный случай бы никогда не произошел.

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Все новости / Политика / Макрона считают инициатором тяжелейшего кризиса во Франции
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