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Журнал NI предупредил Байдена о российском бомбардировщике Ту-160

Армия
Журнал NI предупредил Байдена о российском бомбардировщике Ту-160
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 14 июня. Белый дом должен опасаться боевой мощи российского стратегического бомбардировщика Ту-160. Об этом сообщают авторы американского издания The National Interest.

Ту-160 является самым большим стратегическим бомбардировщиком в мире. Самолет с момента своего дебюта продемонстрировал свою непревзойденность и впоследствии установил 46 мировых рекордов, приводит перевод материала «ПолитРоссия».

«Он был создан как ответ на американский B-1 Lancer, но намного превосходит своего заокеанского врага», – пишет NI.

Одним из рекордов является беспосадочный полет, который российские летчики установили дважды: в 2010 и 2020 году на бортах ракетоносцев Ту-160. Во второй раз пилоты Ту-160 провели в воздухе свыше 25 часов.

Кроме того, российскую боевую машину собираются подвергнуть глубокой модернизации. Именно этого, по мнению авторов статьи, стоит опасаться американскому президенту Джо Байдену.

Еще одним новшеством российских ВКС является новый перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). По словам экспертов, он будет оснащен передовым защитным вооружением.

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