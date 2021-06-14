Автор 19FortyFive призвал КНР «подвинуться» перед российским Тихоокеанским флотом

Вашингтон, 14 июня. Россия в очередной раз продемонстрировала, что является грозной силой в Дальневосточном регионе. Об этом написал американский обозреватель Питер Сучиу.

Российская сторона смогла закрепить военное присутствие в Тихом океане еще в начале XVIII века, написал автор 19FortyFive. При этом Тихоокеанский флот сохранил свои позиции даже спустя несколько веков. Во времена СССР он развивался, активно продвигалась техническая сторона подводных суден. По словам Сучиу, все это делает флот «грозной силой». Мощь российских кораблей может конкурировать с китайскими силами, передает «ПолитРоссия».

Это можно было увидеть во время крупномасштабных учений в дальней морской зоне. Во время них были продемонстрированы надводные корабли, подводные лодки, суда обеспечения. Автор портала уверен, что Россия стала достойным конкурентом Китаю в Тихоокеанском регионе. По его словам, КНР, нужно «подвинуться», так как российский флот «продвигает огневую мощь в Азию»