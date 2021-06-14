Житель Твери потерял телефон и стал владельцем огромного кредита

Тверь, 14 июня. Через несколько дней после потери телефона 49-летний житель Твери обнаружил огромный кредит, взятый на свое имя. В связи с этим мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Правоохранители проверили данные из банка и установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, который уже дал признательные показания, уточнили в пресс-центре регионального УМВД.

Задержанный пояснил, что нашел телефон на улице. Затем он воспользовался отсутствием пароля на гаджете и оформил кредит на имя владельца смартфона через мобильное приложение. Он взял в банке 1 007 500 рублей, почти половину из которых перевел себе на карту.

В Петербурге учитель музыки перевела мошенникам сумму в 2 миллиона рублей. Злоумышленники обратились к женщине под видом сотрудников банка и убедили ее оформить кредит.