Журналист кремлевского пула опубликовал шутливый снимок с саммита G7

Москва, 14 июня. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов запечатлел «реакцию» участников саммита G7 на президента России Владимира Путина. Снимок появился в Telegram-канале «Пул №3».

Фотограф поймал момент, когда лидеры семи стран с супругами радостно смотрят в небо как дети. На лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона видно удивление, граничащее со страхом.

«Путин?!» — подписал фотографию Смирнов.

Участвовавший в саммите президент США Джо Байден ранее заявил, что намерен «очень прямо» говорить с Владимиром Путиным при личной встрече. Он планирует обсудить с российским лидером те условия, при которых отношения Вашингтона и Москвы могут улучшиться, передает RT.