Сборная Нидерландов обыграла Украину в стартовом матче Евро-2020

Амстердам, 13 июня. Подопечные Франка Де Бура смогли сломить сопротивление украинской команды и одержали победу со счетом 3:2. В составе победителей забили Вейналдум, Вегхорст и Дамфрийс.

Первый тайм прошел в более-менее равно борьбе. Нидерландские футболисты больше контролировали мяч, а подопечные Андрея Шевченко старались использовать контратаки. Болельщики увидели настоящий «град» голов во втором отрезке встречи. Сначала счет открыл полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум, затем преимущество хозяев удвоил Ваут Вегхорст.

Украинцы смогли собраться и ответили точными ударами в исполнении Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Однако команда Франка Де Бура смогла дожать украинцев в концовке благодаря забитому мячу защитника ПСВ Дензела Дамфрийса. Итоговый счет 3:2 в пользу команды из Нидерландов.

Ранее был опубликован список главных претендентов на победу в Евро-2020. Одной из таких сборных может стать команда Франции.