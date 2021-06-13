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GSC презентовала пятиминутный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 и назвала дату релиза

Общество
GSC презентовала пятиминутный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 и назвала дату релиза
Prt Scr youtube.com  /  @ IGN

Москва, 13 июня. Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 получил подзаголовок «Сердце Чернобыля» и выйдет 28 апреля 2022 года. Об этом заявили Microsoft и студия-разработчик GSC Game World.

Информацией и трейлером компании поделились в ходе трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase. Видеоигра будет доступна для PC, Xbox Series X и S. Предзаказы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl стартуют с 13 июня в Xbox Store.

Разработчики порадуют любителей странствий по Зоне нелинейным повествованием с классическим «множеством разных концовок». Основной сюжет станет «очень продолжительным», а геймеры смогут наслаждаться игрой «сотни часов».

Также стала известна дата премьеры видеоигры Godfall на PlayStation 4. Разработчики заявили, презентуют новинку уже 10 августа текущего года.

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microsoft S.T.A.L.K.E.R. 2 gsc game world
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