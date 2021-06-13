Диетолог Дианова назвала эффективный способ избавления от тяги к сладкому

Москва, 13 июня. Желающие избавиться от тяги к сладкому должны воспользоваться помощью психолога. В этом случае процесс будет эффективным, заявила диетолог Нурия Дианова.

Сначала, по словам специалиста, следует разобраться, какие психологические проблемы повлияли на появление вредной привычки. Только решив их, можно побороть тягу к сладкому.

«Тогда перестанет запускаться этот механизм психологической тяги к сладкому, когда человек получает спокойствие и удовлетворение на короткий промежуток времени взамен чего-то другого», — подчеркнула Дианова.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала о последствиях чрезмерного употребления клубники и черешни. Страсть к этим ягодам, по ее словам, может привести к аллергии.