Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 00:36
00:31
Экономика
Элитная квартира с цветными скульптурами выставлена на продажу в Омске
00:27
Политика
Макрона считают инициатором тяжелейшего кризиса во Франции
00:25
Армия
Журнал NI предупредил Байдена о российском бомбардировщике Ту-160
00:22
Происшествия
Полиция задержала серийного вора металлических изделий во Владикавказе
00:21
Армия
Автор 19FortyFive призвал КНР «подвинуться» перед российским Тихоокеанским флотом
00:09
Происшествия
Житель Твери потерял телефон и стал владельцем огромного кредита
00:09
Политика
Журналист кремлевского пула опубликовал шутливый снимок с саммита G7
00:05
Общество
Потерю слуха назвали характерным признаком индийского штамма коронавируса
00:02
Спорт
Газзаев: Надеюсь, сборная России сделает выводы и покажет свой лучший футбол
23:57
Спорт
Украина сравняла счет в матче с Нидерландами
Все новости

МИД РФ рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве

Политика
МИД РФ рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 июня. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Это событие является одним из самых ожидаемых в политике этим летом.

Саммит пройдет на территории живописной виллы Ла Гранж, окна которой выходят на роскошный сад и старинные фонтаны. В настоящее время виллу и прилегающие территории закрыли ограждениями в целях безопасности. Часть водного и воздушного пространства вблизи места встречи президентов тоже временно закроют.

В рамках своей первой очной встречи Путин и Байден планируют обсудить двусторонние отношения, борьбу с COVID-19, ситуацию в Белоруссии, Сирии и на Украине. Однако для максимальной продуктивности разговора Вашингтону необходимо пересмотреть свою политику в отношении России и отказаться позиции претензий к гегемонии в мировых делах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключает, что после саммита страны могут восстановить нормальную работу посольств. Но для этого США должны проявить готовности к возобновлению двусторонних контактов, передает «Звезда».

«Если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена», — пояснил Рябков.

Группа специалистов по безопасности из РФ, США, и Европы подчеркивает необходимость снизить напряженность в отношениях Вашингтон и Москвы. Они уже писали открытое письмо с предупреждением о последствиях непреднамеренного столкновения ядерных держав.

О своих ожиданиях от саммита в Женеве ранее рассказал сам президент РФ Владимир Путин. Глава государства уверен, что встреча с американским коллегой Джо Байденом принесет свои результаты.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД РФ рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве
путин мид рф байден
Комментировать
Эксклюзив
Газзаев: Надеюсь, сборная России сделает выводы и покажет свой лучший футбол
Газзаев: Надеюсь, сборная России сделает выводы и покажет свой лучший футбол
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 114993 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81863 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62919 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 56760 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 32510 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru