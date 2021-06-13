МИД РФ рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве

Москва, 13 июня. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Это событие является одним из самых ожидаемых в политике этим летом.

Саммит пройдет на территории живописной виллы Ла Гранж, окна которой выходят на роскошный сад и старинные фонтаны. В настоящее время виллу и прилегающие территории закрыли ограждениями в целях безопасности. Часть водного и воздушного пространства вблизи места встречи президентов тоже временно закроют.

В рамках своей первой очной встречи Путин и Байден планируют обсудить двусторонние отношения, борьбу с COVID-19, ситуацию в Белоруссии, Сирии и на Украине. Однако для максимальной продуктивности разговора Вашингтону необходимо пересмотреть свою политику в отношении России и отказаться позиции претензий к гегемонии в мировых делах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключает, что после саммита страны могут восстановить нормальную работу посольств. Но для этого США должны проявить готовности к возобновлению двусторонних контактов, передает «Звезда».

«Если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена», — пояснил Рябков.

Группа специалистов по безопасности из РФ, США, и Европы подчеркивает необходимость снизить напряженность в отношениях Вашингтон и Москвы. Они уже писали открытое письмо с предупреждением о последствиях непреднамеренного столкновения ядерных держав.

О своих ожиданиях от саммита в Женеве ранее рассказал сам президент РФ Владимир Путин. Глава государства уверен, что встреча с американским коллегой Джо Байденом принесет свои результаты.