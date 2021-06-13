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Энергосберегающие покрышки помогут снизить расход топлива при дальней поездке

Общество
Энергосберегающие покрышки помогут снизить расход топлива при дальней поездке
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 13 июня. Аэродинамика кузова, энергосберегающие шины и моторное масло могут оказать существенное виляние на снижение расхода топлива в автомобиле при дальних поездках.

Первоочередно автолюбителям рекомендуется изменить стиль управления машиной, придерживаясь спокойного ритма и оптимального расхода топлива на уровне от 90 до 110 км/ч. Также важным фактором расхода «горючки» является устранение всех технических неполадок. Повышенное потребление может возникнуть из-за проблем со свечами зажигания, растянутого ГРМ, барахлящих датчиков холостого хода и лямбда зонда.

Серьезным фактором уменьшения расхода топлива на дальних дистанциях являются энергосберегающие покрышки. Однако главным их изъяном является цена. Наконец правильный выбор моторного масла тоже поможет в этом вопросе. Лубриканты с пониженной вязкостью могут уменьшить перерасход на 5-10%, сообщили эксперты «Российской газеты».

Ранее автоэксперты рассказали как выбрать идеальную машину для своих нужд. Первый фактор, который нужно учитывать при выборе железного коня, — расход бензина будущей личной машины.

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автомобиль бензин расход
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