Потерю слуха назвали характерным признаком индийского штамма коронавируса

Москва, 14 июня. Индийский штамм коронавируса обладает своими особенностями, в число которых входит наблюдаемая у пациентов с COVID-19 потеря слуха, заявила эпидемиолог Наталья Пшеничная.

Среди симптомов COVID-19 ранее доминировали другие признаки. Потеря обоняния, к примеру, встречалась в 70-80% случаев. Для индийского штамма, по словам эпидемиолога, она не характерна.

«Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2», — подчеркнула Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Для индийского штамма, по словам эпидемиолога, помимо потери слуха свойственны проблемы с ЖКТ. Может также появляться боль в суставах.

Немецкие ученые ранее назвали самый опасный штамм коронавируса. Речь идет о мутации, обнаруженной в ЮАР.