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Туристам в Сочи предложили маршрут по местам съемок известных фильмов

Общество
Туристам в Сочи предложили маршрут по местам съемок известных фильмов
pixabay.com

Сочи, 13 июня. Отдыхающие в Сочи теперь могут почувствовать себя героями известных советских фильмов. Для них запустили однодневный маршрут в Абхазию по местам съемок популярных кинолент.

Приключения начинаются уже в самом начале маршрута. В Гагру туристов везут на ретропоезде с атрибутами советской эпохи, белыми скатертями на столах, меню времен СССР, сумками-авоськами на крючках.

Во время путешествия в Абхазию отдыхающие посетят Гегский водопад, где сыщик Шерлок Холмс сражался против профессора Мориарти. Побывают туристы и в ресторане Гагрипш, где танцевали степ герои фильма «Зимний вечер в Гаграх». В программе однодневного тура также есть посещение Юпшарского каньона и озера Рица.

Россиянка ранее сравнила отдых на пляжах в Сочи и Абхазии. Девушку порадовала ухоженность и наличие свободного места для отдыхающих на абхазском курорте.

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туристы сочи абхазия съемки фильмов
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