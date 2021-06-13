Украина сравняла счет в матче с Нидерландами

Амстердам, 13 июня. Сборная Украины смогла сравнять счет в матче против команды Нидерландов. Голами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Украинцы начали второй тайм с двух пропущенных мячей в свои ворота. За сборную Нидерландов отличились новобранец «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум и форвард немецкого «Вольфсбурга» Ваут Вергхорст.

Сборная Украинцы смогла ответить голами Андрея Ярмоленко и форварда бельгийского «Гента» Романа Яремчука. Ранее стало известно, что сборная России в полном составе сдала тест на коронавирус.