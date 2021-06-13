Антифриз и тормозную жидкость назвали проблемными системами в авто летом

Москва, 13 июня. Загрязнение радиаторов, антифриз, тормозная жидкость и термостат являются системами, чувствительными к перепаду температур, перед эксплуатацией летом их нужно тщательно проверить.

Первоочередно автоэксперты советуют проверить радиаторы и почистить их. Перегрев трансмиссионного масла может вывести из строя гидротрансформатор.

Кроме того необходимо провести проверку тормозной жидкости и антифриза, чтобы не допустить перегрева и дальнейшего вскипания. Водителям рекомендуют отказаться от заправки автомобиля до полного бака. Из-за палящего солнца кузов авто перегревается, и топливо испаряется, выдавливая пары наружу.

Напоследок рекомендуют приобрести экраны против солнечных лучей для стекол. Старое лакокрасочное покрытие зачастую выгорает, а внутренние панели из пластика могут деформироваться при нагревании свыше 65 градусов, кроме того, такие испарения наносят вред здоровью.

Ранее автоэксперт назвал лучшим способом продления срока службы автомобиля — неукоснительное соблюдение всех рекомендаций производителя. Нужно выполнять не больше и не меньше всех указанных требований.