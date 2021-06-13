Фанат забрался в особняк американской звезды Кайли Дженнер

Вашингтон, 13 июня. Молодой человек пробрался в дом самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер. Он отказался самостоятельно покидать особняк, пока не увидит своего кумира.

Злоумышленник уже не первый раз проникает на частную территорию знаменитости. По информации TMZ, 25-летний мужчина до этого всегда выполнял требования охраны. В последний же раз секьюрити пришлось вызвать полицию. Правоохранительные органы задержали хулигана, но вскоре отпустили.

Британская супермодель Кейт Мосс ранее пообещала показать себя в постели тому, кто купит ее клип. Деньги от продажи ролика звезда планирует направить в благотворительный фонд.