«Матерный» госномер продают за 150 тыс. рублей в Саранске

Саранск, 13 июня. Автомобильный государственный номер с «матом» выставили на продажу в Саранске. Владельцы просят за него 150 тысяч рублей.

Объявление появилось в социальной сети «ВКонтакте». Продавец предлагает купить «красивый» номерной знак «М 888 АТ 13RUS». Автовладельцы по всей стране готовы платить большие деньги за необычные сочетания цифр или букв.

Лихач ранее повредил стелу «40-летие Победы» в Углегорске. Автомобилист скрылся с места аварии, оставив на дороге отвалившийся государственный номер.