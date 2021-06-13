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Выход Diablo 2: Resurrected назначили на 23 сентября 2021 года

Общество
Выход Diablo 2: Resurrected назначили на 23 сентября 2021 года
Prt Scr youtube.com  /  Diablo RU

Москва, 13 июня. Ролевой экшен Diablo 2: Resurrected выйдет в продажу 23 сентября текущего года. Об этом заявили компания Microsoft и Bethesda Games Studio на выставке E3 2021.

Видеоигра будет доступна для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S и Nintendo Switch. Также стало известно, что открытие бета-тестирования мультиплеера состоится уже в августе. Геймеры, которые оформят предзаказ, смогут получить ранний доступ к будущим испытаниям.

Diablo 2: Resurrected удивит игроков обновленной графикой с поддержкой 4K разрешения. Будут изменены как звуковое сопровождение, так и видеоролики в заставке.

Тем временем стала известна дата выхода игры Godfall на PlayStation 4. Разработчики Counterplay Games и издатели Gearbox Publishing поделились, что их творение увидит свет 10 августа 2021 года.

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Все новости / Общество / Выход Diablo 2: Resurrected назначили на 23 сентября 2021 года
microsoft diablo 2: resurrected bethesda games studio
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