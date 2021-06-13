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Депутат Госдумы Аксаков предложил доплачивать россиянам с низкой зарплатой

Экономика
Депутат Госдумы Аксаков предложил доплачивать россиянам с низкой зарплатой
pixabay.com  /  Chronomarchie

Москва, 13 июня. Средства из бюджета необходимо доплачивать работникам, зарплата которых не дотягивает до минимального социального стандарта, считает депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Необходимо выстроить стандарты потребления, к которым будет привязан базовый доход. Если последний не достигается за счет зарплаты, то его нужно обеспечивать с помощью бюджетных мер. Простыми словами, если работнику не хватает зарплаты, то власти должны выплачивать разницу, чтобы они дотягивали до стандарта, пояснил депутат в беседе с Ura.ru.

«Доходы у всех разные, и, очевидно, до минимального стандарта у каждого будет не хватать разной суммы. Поэтому все должно быть привязано к стандарту и к доходу, который человек получает», — отметил Аксаков.

Для каждого региона предлагается установить свой минимальный социальный стандарт. Он может рассчитываться по аналогии с прожиточным минимумом.

Финансисты ранее дали советы по накоплению денег для безбедной старости. Результаты опросов показывают, что большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 59 тысяч рублей.

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госдума зарплата доход
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