МИД Белоруссии: Запад использует любые методы для достижения личных целей

Минск, 13 июня. Западные страны будут прибегать к любым средствам только для того, чтобы достичь своих целей. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Макей уверен, что попытка государственного переворота — это дело рук Запада. По его словам, на данный момент начался предел сфер влияния между большими геополитическими игроками. Военные расходы на армии в мире за последний год увеличились на 2 трлн долларов.

«Это очень опасная тенденция. Мы категорически против подобного развития событий. Мы за то, чтобы страны, особенно большие страны, могли и умели договариваться, чтобы они постарались друг друга услышать», — подытожил Макей.

Недавно общественник сравнил оппозицию Белоруссии с пожирающими друг друга пауками. Такое мнение он выразил на фоне задержания одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.