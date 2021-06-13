Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 00:35
00:31
Экономика
Элитная квартира с цветными скульптурами выставлена на продажу в Омске
00:27
Политика
Макрона считают инициатором тяжелейшего кризиса во Франции
00:25
Армия
Журнал NI предупредил Байдена о российском бомбардировщике Ту-160
00:22
Происшествия
Полиция задержала серийного вора металлических изделий во Владикавказе
00:21
Армия
Автор 19FortyFive призвал КНР «подвинуться» перед российским Тихоокеанским флотом
00:09
Происшествия
Житель Твери потерял телефон и стал владельцем огромного кредита
00:09
Политика
Журналист кремлевского пула опубликовал шутливый снимок с саммита G7
00:05
Общество
Потерю слуха назвали характерным признаком индийского штамма коронавируса
00:02
Спорт
Газзаев: Надеюсь, сборная России сделает выводы и покажет свой лучший футбол
23:57
Спорт
Украина сравняла счет в матче с Нидерландами
Все новости

Вейналдум открыл счет в матче Нидерландов против Украины на Евро-2020

Спорт
Вейналдум открыл счет в матче Нидерландов против Украины на Евро-2020
wikipedia.org  /  Ailura / CC BY-SA 3.0 at

Амстердам, 13 июня. Идет второй тайм матча группового этапа Евро-2020, в котором участвуют сборные Нидерландов и Украины. На данный момент счет встречи 2:0.

Матч группы С начался в 22:00 по московскому времени. Нидерландский полузащитник открыл счет на 52-й минуте игры. Уже через шесть минут нападающий Ваутер Вегорст удвоил преимущество своей команды.

Ранее сборная России проиграла свой первый матч в рамках Евро-2020 Бельгии. Бывший тренер петербургского «Зенита» Борис Раппопорт разобрал тактические ошибки главного тренера команды Станислава Черчесова.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Вейналдум открыл счет в матче Нидерландов против Украины на Евро-2020
украина нидерланды евро 2020
Комментировать
Эксклюзив
Газзаев: Надеюсь, сборная России сделает выводы и покажет свой лучший футбол
Газзаев: Надеюсь, сборная России сделает выводы и покажет свой лучший футбол
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 114993 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81863 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62919 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 56760 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 32510 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru