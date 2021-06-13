Вейналдум открыл счет в матче Нидерландов против Украины на Евро-2020

Амстердам, 13 июня. Идет второй тайм матча группового этапа Евро-2020, в котором участвуют сборные Нидерландов и Украины. На данный момент счет встречи 2:0.

Матч группы С начался в 22:00 по московскому времени. Нидерландский полузащитник открыл счет на 52-й минуте игры. Уже через шесть минут нападающий Ваутер Вегорст удвоил преимущество своей команды.

Ранее сборная России проиграла свой первый матч в рамках Евро-2020 Бельгии. Бывший тренер петербургского «Зенита» Борис Раппопорт разобрал тактические ошибки главного тренера команды Станислава Черчесова.