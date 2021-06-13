Студия DICE показала геймплей шутера Battlefield 2042

Редвуд-Сити, 13 июня. Шведская студия DICE представила первый трейлер геймплея новой игры Battlefield 2042. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Xbox.

Трейлер продемонстрировал новое вооружения и военную технику. Игроки смогут модифицировать свой арсенал во время боев с помощью механики Plus. В игру добавили природные катаклизмы, которые усложнят участникам матчей проходить миссии.

Выход Battlefield 2042 намечен на 22 октября 2021 года. Игра будет доступная владельцам консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X и S, а также пользователям ПК.

Недавно компания Electronic Arts выпустила официальный трейлер игры. В основе сюжета новой части Battlefield глобальный катаклизм, который вынудил оставшихся в живых людей на планете вести борьбу за выживание.