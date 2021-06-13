Комментатор Орлов призвал убрать Семенова из основного состава сборной РФ

Санкт-Петербург, 13 июня. Голкипер Антон Шунин и защитник Андрей Семенов не должны присутствовать в основном составе сборной России по футболу, заявил комментатор Геннадий Орлов.

Комментатор раскритиковал главного тренера сборной Станислава Черчесова после поражения россиян в матче против Бельгии на Евро-2020. Присутствие Шунина и Семенова на поле в этой игре он назвал большой ошибкой наставника.

«Думаю, не надо давать Шунину вообще шанса. Ему и Семенову вообще нельзя давать никаких шансов. Есть в сборной ребята, которые сильнее и лучше. Это большая ошибка Черчесова, что он сделал ставку на них в матче с Бельгией», — подчеркнул Орлов.

На тактические недочеты Черчесова в игре против сборной Бельгии ранее также указал бывший спортивный директор ФК «Зенит» Борис Раппопорт. На поле с первых минут, по его словам, следовало выпустить полузащитника Алексея Ионова.