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Комментатор Орлов призвал убрать Семенова из основного состава сборной РФ

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Спорт
Комментатор Орлов призвал убрать Семенова из основного состава сборной РФ
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 13 июня. Голкипер Антон Шунин и защитник Андрей Семенов не должны присутствовать в основном составе сборной России по футболу, заявил комментатор Геннадий Орлов.

Комментатор раскритиковал главного тренера сборной Станислава Черчесова после поражения россиян в матче против Бельгии на Евро-2020. Присутствие Шунина и Семенова на поле в этой игре он назвал большой ошибкой наставника.

«Думаю, не надо давать Шунину вообще шанса. Ему и Семенову вообще нельзя давать никаких шансов. Есть в сборной ребята, которые сильнее и лучше. Это большая ошибка Черчесова, что он сделал ставку на них в матче с Бельгией», — подчеркнул Орлов.

На тактические недочеты Черчесова в игре против сборной Бельгии ранее также указал бывший спортивный директор ФК «Зенит» Борис Раппопорт. На поле с первых минут, по его словам, следовало выпустить полузащитника Алексея Ионова.

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футбол орлов черчесов сборная россии семенов евро-2020 шунин
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