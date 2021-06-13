Выпускники инженерного училища в Череповце получили офицерские звания

Череповец, 13 июня. Военный университет радиоэлектроники в Череповце провел 63-й выпуск молодых специалистов. Диплом о высшем образовании был выдан более чем 300 военным.

Торжественная церемония выпуска происходила в присутствии заместителя начальника Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-майора Сергея Малыхина и депутата Госдумы Алексея Канаева. Золотые медали получили 18 человек, еще 49 — дипломы с отличием. Награды выпускникам вручал вице-губернатор Вологодской области Эдуард Зайнак.

«Среди выпускников университета 32 человека стали генералами, один из них – Герой России», — отметил Зайнак.

Пока выпускники университета радиоэлектроники в Череповце получают заслуженные награды за свои достижения, петербургским школьникам начинают выписывать штрафы на нарушение правил проведения ЕГЭ. Многие из них пытались пройти в аудиторию с телефоном или микронаушником в ухе.