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Мэр Новосибирска Локоть оправдался за переход дороги в неположенном месте

Происшествия
Мэр Новосибирска Локоть оправдался за переход дороги в неположенном месте
vk.com  /  Анатолий Локоть

Новосибирск, 13 июня. Глава города Новосибирска Анатолий Локоть спешил по делам, когда переходил улицу Максима Горького в неположенном месте. Об этом мэр заявил местным СМИ.

Он напомнил, что является «обычным человеком», передают «Новосибирские новости». Причиной спешки стали неотложные дела, связанные с переоборудованием бывшего кинотеатра «Пионер» под здание театра Сергея Афанасьева.

«Да, действительно, 10 июня, я там переходил улицу Максима Горького. Конечно, так делать неправильно, переходить положено на светофоре. Считаю нужным извиниться. Но я обычный человек, спешил по делам — после совещания в бывшем кинотеатре «Пионер», — оправдался Локоть.

Он обратил внимание, что на совещании среди прочих поднимался вопрос об установке пешеходного перехода рядом со зданием, отданным под театр. «Преступление» мэра Новосибирска запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей, который стоял в пробке на улице Максима Горького.

Анатолий Локоть ранее ввел режим «Повышенной готовности» из-за обрушения котлована около дороги на улице Большевистской. В связи с происшествием власти были вынуждены перекрыть полосу одной из самых загруженных магистралей Новосибирска.

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Все новости / Происшествия / Мэр Новосибирска Локоть оправдался за переход дороги в неположенном месте
переход локоть извинение
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