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Спасатели продолжают бороться с последствиями паводка на Камчатке

Происшествия
Спасатели продолжают бороться с последствиями паводка на Камчатке
83.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ по Ненецкому автономному округу

Благовещенск, 13 июня. Сотрудники МЧС задействованы в ликвидации последствий паводка на Камчатке. На данный момент уровень воды в реках уменьшается.

Спасателям удалось восстановить мост в одном из сел, который ведет к вертолетной площадке. Часть жителей была доставлена к местам проживания.

Суммарно во время паводка было эвакуировано 60 человек. Для них был развернут пункт временного содержания.

На севере Приамурья паводок повредил два участка трассы. В Шимановском районе передвижение на дороге Нововоскресеновка — Аносово между двумя селами можно совершить только на технике высокой проходимости. Также был затоплен мост через реку Шатака.

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Все новости / Происшествия / Спасатели продолжают бороться с последствиями паводка на Камчатке
мчс приамурье паводок
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