Прокуратура проверяет инцидент с разливом нефтепродуктов на севере Сахалина

Южно-Сахалинск, 13 июня. Водоросли в мазуте выбросило на берег Японского моря на севере Сахалина. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Расследованием инцидента занялась Александровск-Сахалинская городская прокуратура. О выбросе на берег водорослей, покрытых нефтепродуктами, рассказали местные жители.

На место происшествия выдвинулся заместитель городского прокурора и глава территориального отдела надзорной деятельности по Александровск-Сахалинскому району. Ведомство примет меры реагирования, если на то будут основания, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Вместе с этим на Сахалине продолжается борьба с браконьерством. Отдельное внимание уделяется незаконной ловле рыбы, которая уже перешла в промышленные масштабы.