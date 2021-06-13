Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 00:34
00:31
Экономика
Элитная квартира с цветными скульптурами выставлена на продажу в Омске
00:27
Политика
Макрона считают инициатором тяжелейшего кризиса во Франции
00:25
Армия
Журнал NI предупредил Байдена о российском бомбардировщике Ту-160
00:22
Происшествия
Полиция задержала серийного вора металлических изделий во Владикавказе
00:21
Армия
Автор 19FortyFive призвал КНР «подвинуться» перед российским Тихоокеанским флотом
00:09
Происшествия
Житель Твери потерял телефон и стал владельцем огромного кредита
00:09
Политика
Журналист кремлевского пула опубликовал шутливый снимок с саммита G7
00:05
Общество
Потерю слуха назвали характерным признаком индийского штамма коронавируса
00:02
Спорт
Газзаев: Надеюсь, сборная России сделает выводы и покажет свой лучший футбол
23:57
Спорт
Украина сравняла счет в матче с Нидерландами
Все новости

Прокуратура проверяет инцидент с разливом нефтепродуктов на севере Сахалина

Происшествия
Прокуратура проверяет инцидент с разливом нефтепродуктов на севере Сахалина
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 13 июня. Водоросли в мазуте выбросило на берег Японского моря на севере Сахалина. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Расследованием инцидента занялась Александровск-Сахалинская городская прокуратура. О выбросе на берег водорослей, покрытых нефтепродуктами, рассказали местные жители.

На место происшествия выдвинулся заместитель городского прокурора и глава территориального отдела надзорной деятельности по Александровск-Сахалинскому району. Ведомство примет меры реагирования, если на то будут основания, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Вместе с этим на Сахалине продолжается борьба с браконьерством. Отдельное внимание уделяется незаконной ловле рыбы, которая уже перешла в промышленные масштабы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура проверяет инцидент с разливом нефтепродуктов на севере Сахалина
сахалин прокуратура нефтепродукты
Комментировать
Эксклюзив
Газзаев: Надеюсь, сборная России сделает выводы и покажет свой лучший футбол
Газзаев: Надеюсь, сборная России сделает выводы и покажет свой лучший футбол
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 114993 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81863 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62919 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 56760 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 32510 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru