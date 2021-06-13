Автоэксперты разрешили водителям крутить руль на месте

Москва, 13 июня. Рекомендации инструкторов автошкол не крутить руль на месте в случае с современными автомобилями утратили актуальность.

В ранние постсоветские времена обучение в автошколах происходило на заднеприводных «Москвичах» и «Жигулях». Тогда требование не крутить руль действительно имело важное значение. При отсутствии гидро- или электроусилителя водителю приходилось прикладывать большие усилия, чтобы повернуть руль. Делать этот маневр при выключенном двигателе строго возбранялось из-за угрозы быстрого износа элементов рулевого управления.

В современных автомобилях, по данным экспертов «Российской газеты», крутить руль можно, но злоупотреблять этим не стоит. Детали могут выйти из строя раньше гарантийного срока. Эксперты также порекомендовали не фиксировать руль в крайнем положении дольше трех секунд. В противном случае жизнь механизма гидроусилителя будет короткой.

Автоэксперт Лев Зиманов ранее назвал простой способ продлить срок службы автомобиля. Для этого, по его словам, нужно неукоснительно соблюдать все рекомендации производителя.