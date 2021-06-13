Американские власти приняли решение уничтожить 60 млн вакцин от COVID-19

Вашингтон, 13 июня. Вакцины от коронавирусной инфекции собираются уничтожить в США из-за ошибок в производстве, передает The New York Times.

Возможное попадание инфекции в дозы вакцин американской компании Johnson & Johnson подтвердили местные власти. Теперь США придется уничтожить около 60 млн препаратов для прививки.

Инцидент в компании Emergent BioSolutions произошел еще в апреле этого года. Тогда на заводе в Балтиморе перепутали компоненты вакцин, воспользовавшись вместо Johnson & Johnson составляющими препарата AstraZeneca.

Ранее AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов. Согласно тексту документа, суммарное количество смертей на каждый миллион введенных доз в шести европейских странах у Pfizer в три раза выше, чем у AstraZeneca.