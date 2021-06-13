Жительница Алтайского края нанесла разметку и «зебру» на дорогу

Бийск, 13 июня. Пенсионерка из алтайского города Бийск взяла ведро и краску, после чего отправилась на перекресток улиц Пугачева и Ломоносова. Она обновила цвет пешеходной разметки.

Местная женщина полностью нанесла необходимую дорожную разметку и закрасила белым цветом люки, чтобы автолюбители и пешеходы смогли их заметить. Соответствующая видеозапись появилась в Instagram одного из местных телеканалов.

«Женщина нарисовала зебру и разукрасила крышки люков, – подписал сотрудник СМИ публикацию.

Недавно российская ГИБДД поддержала идею снижения скорости до 30 км/ч внутри городов, передает RT. Подход к каждой улице будет индивидуальным и обоснованным, сообщал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.