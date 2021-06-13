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Власти Бельгии сообщили о прибытии в Брюссель президента США Джо Байдена

Политика
Власти Бельгии сообщили о прибытии в Брюссель президента США Джо Байдена
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Брюссель, 13 июня. Самолет с американским президентом Джо Байденом на борту приземлился на окраине Брюсселя. Об этом сообщили бельгийские власти.

Борт прибыл на военный аэропорт Мелсбрук, расположенный в северной части Брюсселя. Главу Белого дома встретил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«Президент США Джо Байден прибыл в Бельгию», — заявили в пресс-службе бельгийского премьера.

Байден будет жить в посольстве США в центре Брюсселя. В бельгийской столице он примет участие в саммитах НАТО и ЕС.

В воскресенье, 13 июня, американский президент встретился с британской королевой Елизаветой II. В Виндзорском замке гостям из США были предложены сэндвичи и торт.

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Все новости / Политика / Власти Бельгии сообщили о прибытии в Брюссель президента США Джо Байдена
сша бельгия байден брюссель
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