Власти Бельгии сообщили о прибытии в Брюссель президента США Джо Байдена

Брюссель, 13 июня. Самолет с американским президентом Джо Байденом на борту приземлился на окраине Брюсселя. Об этом сообщили бельгийские власти.

Борт прибыл на военный аэропорт Мелсбрук, расположенный в северной части Брюсселя. Главу Белого дома встретил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«Президент США Джо Байден прибыл в Бельгию», — заявили в пресс-службе бельгийского премьера.

Байден будет жить в посольстве США в центре Брюсселя. В бельгийской столице он примет участие в саммитах НАТО и ЕС.

В воскресенье, 13 июня, американский президент встретился с британской королевой Елизаветой II. В Виндзорском замке гостям из США были предложены сэндвичи и торт.