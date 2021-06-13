Датский тренер рассказал о первых словах Эриксена после прихода в сознание

Копенгаген, 13 июня. Остановка сердца произошла у полузащитника сборной Дании во время матча Евро-2020 с Финляндией. Придя в сознание, игрок сразу поинтересовался обстановкой в команде.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд сказал, что игрок плохо помнит инцидент, передает RT. Он сообщил, что Эриксен пожелал своей команде удачи и попросил продолжать выступления на чемпионате Европы.

«Он больше беспокоился за нас — типичный Кристиан. Вот такие они — большие игроки и большие личности», — заявил Юлманд.

Одна из звезд датской сборной — игрок «Интера» Кристиан Эриксен, потерял сознание во время встречи с Финляндией на групповом этапе Евро-2020. Врачи сообщили, что футболист пережил сердечный приступ. На данный момент его состояние стабилизировалось.