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Датский тренер рассказал о первых словах Эриксена после прихода в сознание

Спорт
Датский тренер рассказал о первых словах Эриксена после прихода в сознание
Global Look Press  /  Maurizio Borsari

Копенгаген, 13 июня. Остановка сердца произошла у полузащитника сборной Дании во время матча Евро-2020 с Финляндией. Придя в сознание, игрок сразу поинтересовался обстановкой в команде.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд сказал, что игрок плохо помнит инцидент, передает RT. Он сообщил, что Эриксен пожелал своей команде удачи и попросил продолжать выступления на чемпионате Европы.

«Он больше беспокоился за нас — типичный Кристиан. Вот такие они — большие игроки и большие личности», — заявил Юлманд.

Одна из звезд датской сборной — игрок «Интера» Кристиан Эриксен, потерял сознание во время встречи с Финляндией на групповом этапе Евро-2020. Врачи сообщили, что футболист пережил сердечный приступ. На данный момент его состояние стабилизировалось.

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дания остановка сердца Эриксен юлманд
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