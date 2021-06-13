Киев рассчитывает на компенсацию после запуска «Северного потока — 2»

Киев, 13 июня. Украина готова к переговорам о компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Киев будет рассматривать предложения о переговорах по вопросам компенсации. Однако, пояснил министр, это не значит, что Украина будет соглашаться на все предложенное. Кулеба не уточнил размер компенсации, которую хотела бы получить страна.

Украина надеется на поддержку США в этом вопросе. Вместе с этим министр добавил, что решение Белого дома смягчить санкционное давление на участников строительства «Северного потока — 2» стало «разочарованием» для Киева.

Депутат Рады Нестор Шуфрич ранее предупредил о сильном ударе по Киеву из-за завершения строительства российского газопровода. Он отметил, что неприятные последствия затронут каждого украинца.