Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 23:05
23:04
Автоэксперты разрешили водителям крутить руль на месте
23:00
Общество
Американские власти приняли решение уничтожить 60 млн вакцин от COVID-19
23:00
Шоу-бизнес
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
22:56
Общество
Жительница Алтайского края нанесла разметку и «зебру» на дорогу
22:48
Политика
Власти Бельгии сообщили о прибытии в Брюссель президента США Джо Байдена
22:47
Спорт
Датский тренер рассказал о первых словах Эриксена после прихода в сознание
22:47
Происшествия
Двое огнеборцев пострадали при тушении пожара в московском ночном клубе
22:45
Политика
Столтенберг заявил о пересмотре стратегической концепции НАТО
22:44
Политика
Киев рассчитывает на компенсацию после запуска «Северного потока — 2»
22:42
Политика
Байден на внедорожнике заставил ждать Елизавету II
Все новости

Киев рассчитывает на компенсацию после запуска «Северного потока — 2»

Политика
Киев рассчитывает на компенсацию после запуска «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Киев, 13 июня. Украина готова к переговорам о компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Киев будет рассматривать предложения о переговорах по вопросам компенсации. Однако, пояснил министр, это не значит, что Украина будет соглашаться на все предложенное. Кулеба не уточнил размер компенсации, которую хотела бы получить страна.

Украина надеется на поддержку США в этом вопросе. Вместе с этим министр добавил, что решение Белого дома смягчить санкционное давление на участников строительства «Северного потока — 2» стало «разочарованием» для Киева.

Депутат Рады Нестор Шуфрич ранее предупредил о сильном ударе по Киеву из-за завершения строительства российского газопровода. Он отметил, что неприятные последствия затронут каждого украинца.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Киев рассчитывает на компенсацию после запуска «Северного потока — 2»
украина кулеба северный поток 2
Комментировать
Эксклюзив
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 113749 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81578 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62593 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 54298 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31904 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru