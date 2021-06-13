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Политика
Байден на внедорожнике заставил ждать Елизавету II
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Байден на внедорожнике заставил ждать Елизавету II

Политика
Байден на внедорожнике заставил ждать Елизавету II
instagram.com  /  @joebiden

Лондон, 13 июня. Президент США Джо Байден с супругой Джилл прибыли на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II на автомобиле. К месту под тентом хозяйка Виндзорского замка пришла пешком.

Американского лидера и его жену доставили к возвышенному месту под тентом, на котором они должны были наблюдать за торжественной церемонией, на темно-зеленом внедорожнике Range Rover. В это время гостей из США уже ждала Елизавета II, которая прибыла во двор Виндзорского замка пешком. Трансляцию мероприятия вели местные СМИ.

Королевские служащие открыли двери автомобиля, из салона которого неторопливо вышли Джо и Джилл Байден. Они взялись за руки и направились к устеленному красным ковром возвышению, где находилась королева. Американский президент в солнцезащитных очках только со второго раза смог подняться на нижнюю ступеньку. После того как хозяину Белого дома и его супруге удалось преодолеть дистанцию, главы двух государств поприветствовали друг друга.

Джо Байден в отличие от своего предшественника Дональда Трампа не пытался прикоснуться к Елизавете II и не нарушил королевские обычаи. Однако Джилл слегка оконфузилась, когда во время приветствия с сувереном пыталась что-то положить в левый карман своего пиджака.

Байден с супругой ранее все же нарушили королевский протокол. Они появились на саммите G7 на несколько минут позже Елизаветы II.

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Все новости / Политика / Байден на внедорожнике заставил ждать Елизавету II
Елизавета II байден встреча
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